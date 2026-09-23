"ПроЗерно" ждет сокращения экспорта зерна из России в июле-сентябре в 1,6 раза

В этом сезоне "в разрезе покупателей произошла естественная перестройка, буквально перевертыш", отметили в компании

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия в первом квартале 2026/27 сельхозгода (июль-сентябрь) снизит экспорт зерна в годовом измерении в 1,6 раза, до 8,5 млн тонн. Такой прогноз представил гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко на конференции "Мельница-2026".

"Полагаю, что за три месяца (сельхозгода - ИФ) будет отгружено 8,5 млн тонн зерна против 14 млн тонн (за три месяца 2025/26 сельхозгода - ИФ). Причем прошлый сельхозгод был не самым моторным", - сказал он.

По его словам, в этом сезоне на фоне проблемы с экспортом из-за остановки ряда основных перевалочных мощностей, прежде всего в Новороссийске, "в разрезе покупателей произошла естественная перестройка, буквально перевертыш".

"Главным покупателем стал Иран, потому что Каспий работает. Но Иран - это в основном кукуруза и большая часть ячменя, пшеницы немного. Поэтому для нашего главного товара - пшеницы получается большая проблема, - сказал он. - Турция, которая всегда была если не на первом, то на втором месте точно, сейчас занимает всего 2% в российском экспорте. Это очень сильно тревожит не только наших партнеров, но, в первую очередь, нас".

Согласно его презентации, с начала сельхозгода на долю Ирана пришлось 17,2% экспорта российского зерна, на долю Египта - 15,4%, топ-3 замыкает Азербайджан с 6%. Турция находится на 16 месте.

Экспорт пшеницы за июль-сентябрь прогнозируется в 4,8 млн тонн против 10,6 млн тонн годом ранее, кукурузы - в 0,6 млн тонн против 0,8 млн тонн, ячменя - в 0,8 млн тонн против 1,9 млн тонн соответственно.

Оценивая экспорт зерна за весь 2026/27 сельхозгод, Петриченко заявил, что "без включения традиционной "большой воды" в Азово-Черноморском бассейне максимум, что можем сделать, это 39 млн тонн". По его словам, это пессимистичный вариант. Оптимистичный - "пока 45 млн тонн", но при условии, если с нового года запустится процесс экспорта по Черному морю. При этом экспортный потенциал текущего сельхозгода он оценивает в 59 млн тонн.

По прогнозу Петриченко, сбор зерна в России в этом году может составить 134,8 млн тонн, в том числе 88,1 млн тонн пшеницы. В 2025 году урожай составил 141,2 млн тонн, в том числе 91,1 млн тонн пшеницы.