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"ММК-Метиз" запустил производство проволоки и крепежа за 1,5 млрд рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ОАО "ММК-Метиз" (входит в группу ММК) запустило производство импортозамещающих крепежных изделий и проволоки, инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба ММК.

Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию 500 млн рублей в виде льготного займа на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Объем производства арматурной, оцинкованной и сварочной проволоки составит более 105 тыс. тонн в год, а машиностроительных и железнодорожных гаек – 4,2 тыс. тонн в год. Отмечается, что при их изготовлении используется только отечественное сырье.

Новое производство рассчитано на удовлетворение растущего спроса на метизные изделия и на снижение объема импорта на российском рынке крепежа. Ранее, по оценкам компании, доля поставок сварочной легированной проволоки и машиностроительных гаек из-за рубежа достигала 50%.

Потребителями метизной продукции станут крупные промышленные предприятия, в том числе "Магнитогорский металлургический комбинат".

Арматурная проволока применяется в строительной отрасли при изготовлении железобетонных изделий, каркасов и настилов, сварочная – металлургическими предприятиями при автоматической сварке швов нефтегазовых труб, а оцинкованная – для выпуска стальных канатов, сеток и ограждений, бронирования кабеля.

Железнодорожные гайки используются в скреплениях верхнего строения пути желдорог, а машиностроительные – во всех отраслях промышленности для скрепления различных конструкций.

"ММК-Метиз" создан в июне 2006 года в результате слияния Магнитогорского метизно-металлургического и Магнитогорского калибровочного заводов. Компания специализируется на производстве сортового калиброванного проката, проволоки, стальных канатов, сварочных материалов, крепежных изделий и металлической сетки.

Согласно списку аффилированных лиц за второе полугодие 2021 года (позднее список публиковался с ограничениями), ММК владел 67% уставного капитала предприятия, ООО "Транспортно-экспедиционная компания ММК" – 16,57%, ООО "Регион" – 6,04%, ООО "ММК-Финанс" – 1,92%.

ММК-Метиз ММК Фонд развития промышленности ФРП
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