МосБиржа исключит более 600 иностранных акций из списка допущенных к торгам

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа приняла решение с 1 апреля исключить 639 иностранных акций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Согласно сообщению биржи, решение принято в связи с отсутствием возможности проведения торгов этими бумагами в основном режиме. В список вошли акции Apple Inc., Amazon.com Inc., ebay, Nike Inc., Tesla, Visa Inc., Microsoft Corp., Netflix Inc. и др.

Данное решение носит технический характер, отмечает биржа. Торги указанными ценными бумагами в основном режиме не проводятся с 28 февраля 2022 года.