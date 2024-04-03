Индекс МосБиржи в среду вырос почти до 3400 пунктов во главе с "Русалом"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду сохранил оптимистичный настрой вместе с дорожающей нефтью (цена Brent превысила $89,5 за баррель), а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры.

Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 3400 пунктов (максимум с февраля 2022 года), при этом лидерами роста выступили котировки "Русала" (+6,9%), "Аэрофлота" (+4,7%) и ВТБ (+2,6%), а цена бумаг Сбербанка (+1,9%) обновили максимум с января 2022 года на дивидендных ожиданиях.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,7% и составил 3395,59 пункта, индекс РТС вырос на 0,8% до 1157,39 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 6,9%.

К 18:50 по Москве доллар дешевел на 17 копеек до 92,41 рубля.

Подорожали акции ОК "Русал" (+6,9%), "Аэрофлота" (+4,7%), ВТБ (+2,6%), Сбербанка (+1,9%, до 306,2 рубля; +1,8% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,9%), Polymetal (+1,9%), "Роснефти" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,1% "префы"), АФК "Система" (+1,3%), "Газпрома" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "Мечела" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 года на заявлении премьер-министра Михаила Мишустина о возможном перераспределении прибыли банков через дивиденды.

Подешевели расписки OZON (-1,3%), бумаги "АЛРОСА" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,9%), "Ростелекома" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "ТКС Холдинг" (-0,5%), "Магнита" (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи обновил 2-летние максимумы, приблизившись к 3400 пунктам. Из тяжеловесных бумаг наиболее позитивно смотрелись акции Сбербанка. Уверенности покупателям придал рост цен на нефть, нацелившихся на $90 за баррель Brent. Также инвесторы держат в уме относительную слабость рубля и дивидендные ожидания.

Внешний фон несколько улучшился. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ сюрпризов не принесло - участники встречи подтвердили общую приверженность текущей политике альянса. В Китае индекс деловой активности PMI (от Caixin) в секторе услуг КНР в марте вырос до 52,7 пункта с февральских 52,5 пункта. Потребительские цены в еврозоне в марте, по предварительной оценке, выросли на 2,4% г/г, при прогнозах роста на 2,5%.

Из экономической статистики четверга интерес представляют мартовский индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны и еженедельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. ЕЦБ опубликует протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Китайские биржи будут закрыты в связи с национальным праздником Цинмин. АФК "Система" представит отчетность по МСФО за 2023 год. Четверг также станет последним днем для попадания в реестр акционеров ПАО "Группа Черкизово", имеющих право на получение дивидендов за 2023 год. Прогноз по индексу МосБиржи на 4 апреля - 3300-3400 пунктов, полагает Бахтин.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отметил, что индекс МосБиржи подошел вплотную к 3400 пунктам, сохраняя восходящий среднесрочный тренд. Росту в среду сопутствовали дорожающая нефть, ожидания дивидендного сезона и нейтральный внешний новостной фон.

Американские рынки акций продолжают расти на фоне ожидании увеличения доходов крупных корпораций за счет использования искусственного интеллекта, а также смягчения монетарной политики ФРС в текущем году. На данный момент рынки по-прежнему ожидают снижения ставки на 0,75 п.п. в 2024 году, несмотря на инфляцию.

Нефть Brent поднялась в район $90 за баррель, оставаясь в рамках прогнозируемого диапазона на текущий год $80-90 за баррель. Цены остаются в восходящем тренде на фоне ожиданий сокращения поставок со стороны ОПЕК+ и оптимистичных данных по производству в КНР. Такие предпосылки указывают на сохранение дисбаланса на рынке нефти в пользу спроса.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, оптимизму на российском фондовом рынке способствовал первый день отчета правительства в Госдуме, в ходе которого излагались планы реформирования экономики, поддержки ключевых отраслей, а также, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, возможного "перераспределения" дивидендов государственных банков в бюджет, что подразумевало приверженность государства сохранению требований к госкомпаниям о выплате в качестве дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял о том, что банк привержен идее направления в текущем году на дивиденды за 2023 год не менее половины чистой прибыли по МСФО. Таким образом, Сбербанк может направить на дивиденды не менее 754 млрд рублей, исходя из полученной чистой прибыли по МСФО в 1,509 трлн рублей. Это будет соответствовать 33,4 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, а дивидендная доходность может составить почти 11%, считает Мильчакова.

Цена нефти Brent выросла после заявлений министерского мониторингового комитета ОПЕК+ о том, что на сегодняшний день спрос и предложение на нефтяном рынке сбалансированы. Золото достигло нового исторического рекорда в $2306,8 за тройскую унцию.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Русала", видимо, на фоне рекордного роста мировых цен на алюминий. Среди лидеров понижения оказались депозитарные расписки Globaltrans (-2%), видимо, в связи с тем, что после недавнего роста бумаги оказались переоценены, полагает аналитик.

"Ожидаем, что завтра индекс МосБиржи покажет колебания в коридоре 3350-3450 пунктов. Пара USD/RUB может двигаться в диапазоне 91-93 рубля/$1", - считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги Polymetal продолжают восстановление от локальных минимумов после обновления золотом своего максимума (цены протестировали рубеж $2300 за унцию). Акции "Аэрофлота" (50,25 рубля) в среду также продолжили спекулятивный рост, обновили максимум с февраля 2022 года (51,39 рубля) и пытаются закрепиться выше 50 рублей. Конкретных фундаментальных новостей по компании в последнее время не поступало, а одной из причин повышения могут быть ожидания улучшения финансового положения авиаперевозчика в начале текущего года благодаря скачку цен на авиаперелеты в экономклассе в январе-феврале на 32-42% г/г по данным Росстата, самыми быстрыми темпами за указанный период как минимум с 2008 года, отметила аналитик.

Долгосрочно на месячном графике бумагам при этом еще есть куда расти. В частности, при закреплении выше 50 рублей можно ожидать спекулятивного движения к 55 рублям, 59 рублям и 63 рублям. Важная среднесрочная поддержка при этом расположена в районе 46 рублей, где остановился рост бумаг в 2023 году, а стабилизация ниже может вернуть продажи. Пока же "Аэрофлот" остается спекулятивной историей без надежд на возвращение к выплатам дивидендов в ближайшие месяцы, считает Кожухова.

Цены на нефть краткосрочно выглядят лишь немного завышенными и в целом сохраняют настрой на развитие среднесрочного роста, базу для которого может укрепить дальнейшее ограничение нефтедобычи ОПЕК+ до конца I полугодия текущего года, полагает аналитик.

В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi просел на 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40 и DAX подросли на 0,2-0,5%, FTSE просел на 0,1%), развернулись вверх США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,5% во главе с Nasdaq).

Участники рынков следят за ситуацией вокруг землетрясения магнитудой 7,3 балла, произошедшего в 2:58 МСК в среду у побережья Тайваня. Trading Economics называет это землетрясение самым мощным в истории острова как минимум за последние 25 лет. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и United Microelectronics приостановили работу некоторых заводов и эвакуировали персонал.

На нефтяном рынке в среду цены не оставляют попыток дальнейшего роста после публикации данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе. К 18:50 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8% до $89,58 за баррель (+1,7% накануне), майские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6% до $85,69 за баррель (+1,7% во вторник).

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября прошлого года. Этому в том числе способствовало усиление геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, следует из пресс-релиза ОПЕК по итогам встречи. Следующее заседание JMMC запланировано на 1 июня 2024 года. Источник "Интерфакса" отметил, что в этот же день состоится полноформатная встреча.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей, резервы бензина снизились на 4,26 млн баррелей, дистиллятов - на 1,27 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, бензина - на 0,8 млн баррелей и дистиллятов - на 0,6 млн баррелей, прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем предполагали рост резервов нефти на 0,6 млн баррелей при снижении запасов бензина на 0,8 млн баррелей и дистиллятов - на 0,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции МКПАО "Лента" (+16,6%), "Самараэнерго" (+15,5% и +7,8% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+12,6% и +8,8% "префы"), ПАО "Арсагера" (+10,9%), ПАО "РБК" (+9,9%), "префы" "ОМЗ" (+9,8%), бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+9,1%), ПАО "Артген" (+7,5%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-5,3% и -7% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-5,1% и -5,6% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-4,5%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-4,1%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-3,8%), расписки Qiwi (-3%), акции "Русснефти" (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,02 млрд рублей (из них 15,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,42 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,78 млрд рублей на акции "Полюса").