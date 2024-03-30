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Около 500 российских туристов не смогли вовремя вылететь из Египта

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Около 500 российских туристов не смогли вылететь вечером 29 марта из Шарм-эль-Шейха в Москву из-за задержки рейса компании Southwind Airlines, сообщает в субботу Минэкономразвития РФ.

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"Причиной стал запрет Евросоюза на перелеты этой авиакомпании через воздушное пространство одного из государств", - говорится в сообщении ведомства.

Российские ту‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ристы отдыхали по линии туроператоров PEGAS Touristik и Coral Travel.

Как отметили в министерстве, в аналогичной ситуации с вылетом из другой страны, туристам следует обратиться за помощью на горячую линию Росавиации +7 (499) 231-50-09 и в ассоциацию "Турпомощь" 8 (499) 678-12-03.

В пятницу российские туристы должны были вылететь в Москву рейсом под кодом авиакомпании Air Cairo SM903 из Шарм-эль-Шейха, который фактически выполняется Southwind с техпосадкой в Хургаде. Выполнение рейса было отложено, туристы вылетели в Москву на следующий день.

Минэкономразвития РФ Египет Southwind Airlines Coral Travel PEGAS Touristik
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