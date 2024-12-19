Турецкую Southwind Airlines купил владелец сети отелей в Турции

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Турецкая чартерная авиакомпания Southwind Airlines приобретена владельцем крупной отельной сети Kilit Group Сулейманом Килитом, сообщает издание Airport Haber, со ссылкой на свою информацию.

Kilit Group - один из крупнейших туристических холдингов Турции, в него входят известные сети отелей Crystal Hotels и Nirvana Hotels.

Как отмечает издание, новый владелец намерен внести существенные изменения в штат и в операционную структуру компании. Сделка рассматривается как часть стратегии роста компании в других областях, помимо туристического сектора.

Southwind Airlines - турецкая авиакомпания, созданная в 2022 году после введения против России западных санкций из-за ситуации на Украине. Она работает под управлением Cortex Aviation. Как декларировалось, компания ориентирована на привлечение российских туристов. Блоки мест на рейсах Southwind Airlines берут Coral Travel и PEGAS Touristik.

Как считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, никаких существенных изменений для туркомпаний в связи с появлением у перевозчика нового владельца не произойдет.

"Интеграция турецкой авиакомпании с крупнейшим туристическим холдингом усилит как позиции отельной группы, так и транспортные возможности. Особенно это актуально в рамках увеличения доли иностранных авиаперевозок в Россию. Если в 2019 году их доля была 25%, то в 2024 году - это 40%. А с учетом того, что мы говорим о самом популярном выездном направлении - это очень хорошо", - сказал он "Интерафаксу".

По словам эксперта, при увеличении объемов и сохранении приемлемой цены на путешествия в Турцию в следующем году можно ожидать роста турпотока из России.