АСВ через суд хочет получить от Qiwi договор о купле-продаже акций АО "Киви"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы поддержал обращение Агентства по страхованию вкладов с просьбой обязать Qiwi plc предоставить агентству текст договора о купле-продаже акций АО "Киви" и назначил следующее заседание по делу на 2 мая, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Агентство от лица Киви банка 4 марта подало иск к его собственникам: АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. АСВ хочет оспорить договор купли-продажи акций АО "Киви" и признать недействительным договор залога и обременения этих акций.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Взаиморасчеты по сделке предполагали рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет: 11,88 млрд рублей должны быть выплачены в течение 4 месяцев с момента заключения сделки, а остальные 11,875 млрд рублей - четырьмя равными долями начиная с 4-го квартала 2024 г.

"Когда была введена временная администрация, исходя из автоматизированной базы данных, мы увидели платежи, которые подтверждают заключение договора между Qiwi plc и Fusion Factor [Fintech] Limited. Между тем, текст договора у нас отсутствует. Мы планировали получить этот документу у АО "Реестр", это реестродержатель АО "Киви". Нам ответили, что такой договор реестродержателю не предоставлялся", - сказала представитель АСВ в суде.

По ее словам, других источников для получения договора у агентства нет, в связи с чем АСВ попросило суд обязать Qiwi plc предоставить этот документ агентству.

"Сейчас мы не можем полностью проанализировать условия сделки. Возможно, эта сделка была заключена на условиях, недоступных другим участникам рынка. Мы не знаем цену, мы не знаем, была ли рассрочка, а возможно, она была, что тоже свидетельствует о злоупотреблении правом при заключении сделки", - продолжила представитель АСВ.

Представитель АО "Киви" напомнил, что Банк России проверял сделку, а также финансовое состояние всех сторон, и 12 января выдал предварительное согласование. Кроме этого, сделка также получила одобрение Федеральной антимонопольной службы.

"Аргумент, заявленный в иске, о том, что якобы у бенефициара было больше информации, и эта сделка была осуществлена в преддверии отзыва лицензии. Так вот у кого, как не у ЦБ, есть весь объем информации о предстоящих действиях. Странно предположить, что ЦБ, согласовывая сделку, знал, что он собирается через месяц лишить компанию лицензии", - сказал представитель "Киви".

При этом он не возражал против предоставления договора о купле-продаже акций АО "Киви" и согласился обратиться за ним к доверителю.

ЦБ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка. В банке после этого была назначена временная администрация в лице АСВ.

Суд 2 апреля отказал АСВ в аресте акций АО "Киви" в качестве обеспечительной меры по иску к владельцам Киви банка. "Истец не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении иска конкретными обстоятельствами, не представил доказательств, подтверждающих его доводы, оснований для удовлетворения заявления о принятии мер по обеспечению иска не имеется", - говорится в определении суда. Позднее АСВ заявляло, что планирует обжаловать это решение в интересах кредиторов Киви банка.

Активы Киви банка по итогам обследования АСВ составляют 68,2 млрд рублей, обязательства банка - 43,1 млрд рублей.

Суд 10 апреля решил ввести процедуру принудительной ликвидации в Киви банке по иску ЦБ, ликвидатором назначено АСВ. В ходе принудительной ликвидации банк под управлением АСВ рассчитается с кредиторами, начать расчеты планируется в июле.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".