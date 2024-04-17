Акционеры "Группы ЛСР" утвердили дивиденды за 2023 год в 100 рублей на акцию

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Группа ЛСР" на годовом собрании, прошедшем в заочной форме 17 апреля, утвердили дивиденды за 2023 год в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 10,303 млрд рублей.

Дата закрытия реестра для получение дивидендов - 2 мая 2024 года.

"Группа ЛСР" последний раз начисляла дивиденды за 2022 год в размере 78 рублей на акцию. Всего на дивидендные выплаты было направлено 8,036 млрд рублей. Таким образом, по итогам 2023 года они выросли на 28%.

В 2023 году компания увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,1 раза по сравнению с показателем предыдущего года - до 28,343 млрд рублей. Выручка выросла на 69% - до 236,197 млрд рублей.

Уставный капитал ПАО "Группа ЛСР" составляет 25 млн 757,553 тыс. рублей, он разделен на 103 млн 30,215 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.

Акционеры "Группы ЛСР" на годовом собрании утвердили новый совет директоров. Свои места в нем сохранили генеральный директор компании и председатель комитета по устойчивому развитию Дмитрий Кутузов, председатель совета директоров и независимый директор Юрий Осипов, независимый директор Виталий Игнатенко, председатель комитета по аудиту и независимый директор Юрий Кудимов, первый заместитель генерального директора Игорь Левит, первый заместитель генерального директора по экономике и внешнеэкономической деятельности Егор Молчанов и руководитель представительства группы в Москве Любовь Шадрина.

Также в совет вошли независимый директор Владимир Яковлев и Галина Волчецкая вместо покинувших СД члена комитета по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала, комитета по устойчивому развитию Александра Погорлецкого и основателя компании Андрея Молчанова.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.