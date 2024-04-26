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ФНС подала иск о банкротстве сети магазинов электроники "Ноу-Хау"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ООО "Мобиленд" (развивает сеть магазинов мобильной электроники под брендом "Ноу-хау"), следует из картотеки арбитражных дел.

Иск, поданный инспекцией ФНС №28 по г. Москве, был зарегистрирован 12 апреля и принят к производству 19 апреля. Следующее заседание назначено на 11 июня.

Первым на иск обратило внимание издание РБК. По его данным, с начала года несколько магазинов сети "Ноу-Хау" в Москве были закрыты. Сейчас, по данным "Яндекс Карт", у сети осталось 47 торговых точек.

Изначально магазины под маркой "Ноу-хау" в 2012 году начал открывать сотовый оператор "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн"). В 2013 году он заключил партнерский договор с сетью магазинов электроники "ИОН" о переводе за свой счет всех точек последней под бренд "Ноу-хау". В компании рассчитывали, что запуск этой сети позволит нарастить число абонентов. При этом сеть развивал менеджмент "ИОН" (этот бренд принадлежит "Мобилсовету"). Предполагалось, что в 2017 году, если бы сеть достигла определенных KPI, "Вымпелком" получил бы в ней контрольный пакет акций.

Представитель оператора сообщил РБК, что до настоящего времени сеть развивалась по франшизе. Он отметил, что в компании осведомлены о закрытии некоторых торговых точек, объяснив это "организационными трудностями в работе партнера". О каких именно трудностях идет речь, представитель "Вымпелкома" предпочел не распространяться.

"На данный момент мы внимательно анализируем ситуацию и изучаем перспективы развития этого бренда. Окончательные решения о возможных изменениях в сети пока не приняты", - сообщил изданию представитель оператора. По его словам, салоны "Ноу-хау" продолжают работать в Москве и других регионах.

"Сейчас компания ведет переговоры по передаче точек другому партнеру и изучает перспективы развития бренда. Все решения о будущем "Ноу-хау" будут приняты после тщательного анализа ситуации", - рассказал представитель "Вымпелкома", отметив, что в процессах по делу о признании "Мобиленда" банкротом оператор не участвует и не обладает информацией по нему.

По данным бухотчетности ООО "Мобиленд" за 2023 год, выручка компании упала на 38,1% до 233,4 млн рублей; чистая прибыль снизилась на 26,3% до 7,77 млн рублей.

По данным Rusprofile, которые приводит РБК, число сотрудников "Мобиленда" в 2023 году сократилось более чем вдвое, до 100 человек. Средняя численность работников организации падала с 2018 года, когда в ней работали 756 человек.

Ранее, в феврале 2024 года, МТС-банк подал к "Мобиленду" и еще нескольким компаниям иск о солидарном взыскании задолженности в размере 308,96 млн рублей.

ФНС Мобиленд Вымпелком Ноу-хау
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