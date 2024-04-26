Сбер рассмотрит возможность улучшения прогноза финпоказателей по итогам II квартала

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк рассмотрит возможность улучшения прогноза финансовых показателей на 2024 год по итогам отчетности за второй квартал, сообщил старший вице-президент банка Тарас Скворцов.

"Наш прогноз по финансовым показателям Сбера на год мы оставляем без изменений. Будем смотреть на возможность его улучшения по отдельным показателям по итогам отчета за второй квартал", - сказал он в ходе конференц-звонка с аналитиками.