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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Nvidia обгоняет по капитализации весь фондовый рынок Германии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость Nvidia Corp. может превысить капитализацию всех торгующихся на бирже компаний Германии, вместе взятых, пишет MarketWatch со ссылкой на данные FactSet.

Капитализация германского фондового рынка по итогам торгов в среду составляла 2,315 трлн евро, или $2,51 трлн. Тем временем цена бумаг Nvidia на предварительных торгах в четверг выросла на 7,4% благодаря сильной квартальной отчетности, до $1019,3 за акцию, что соответствует рыночной стоимости в $2,548 трлн.

Германские компании в прошлом году получили совокупную чистую прибыль в размере 121,56 млрд евро при выручке 2,96 трлн евро. Тем временем чистая прибыль Nvidia за последние 12 месяцев составила $42,6 млрд при выручке в $79,7 млрд.

Nvidia не является крупнейшей по капитализации компанией в мире. Рыночная стоимость Microsoft Corp. составляет $3,2 трлн.

Nvidia Германия США
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