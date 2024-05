Фондовые индексы США завершили торги в среду без единой динамики

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики.

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года с июля прошлого года.

В заявлении по итогам заседания появилась фраза, что "в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной ФРС цели по инфляции в 2%". Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции также отметил, что инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован.

Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%. По словам Пауэлла, вполне вероятно, что Федрезерву потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, для того, чтобы обрести эту уверенность и начать уменьшение ставки. "Я не знаю, сколько времени это займет", - добавил он.

Котировки фьючерсов на размер процентной ставки указывают на то, что трейдеры теперь ожидают от ФРС первого ее снижения в ноябре. По их оценкам, высока вероятность того, что это сокращение станет единственным в 2024 году.

"Хотя когда-то давно рынки ожидали, что снижение ставок начнется уже этой весной, постоянные сюрпризы со стороны инфляции в начале года заставляют ФРС отложить начало цикла смягчения денежно-кредитной политики", - отмечает главный аналитик Janney Montgomery Scot Гай Лебас, которого цитирует издание MarketWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле уменьшился до 49,2 пункта по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 50 пунктов, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе, ниже - об ослаблении.

Котировки бумаг Starbucks Corp. рухнули на 15,9%, что стало самым сильным дневным снижением с марта 2020 года. Сеть кофеен в первом квартале получила чистую прибыль в размере 68 центов на акцию, выручку - $8,6 млрд. При этом консенсус-прогноз предусматривал соответственно 80 центов и $9,1 млрд, по данным FactSet.

Капитализация CVS Health Corp., которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna, упала на 16,8%. Скорректированная прибыль компании в январе-марте составила $1,31 на акцию, в то время как эксперты ожидали $1,69. Кроме того, CVS снизила прогноз прибыли на 2024 год из-за роста медицинских расходов.

Бумаги Mastercard Inc. подешевели на 2% после того, как платежная система ухудшила прогноз выручки на текущий год, что обусловлено, в том числе, укреплением курса доллара США.

Цена акций представителей полупроводниковой отрасли также существенно снизилась, в том числе Nvidia Corp. - на 3,9%, Advanced Micro Devices Inc. - на 8,9%, Super Micro Computer Inc. - на 14%.

В то же время на хороших квартальных отчетностях подорожали бумаги таких компаний, как Amazon.com Inc. - на 2,3%, Pfizer Inc. - на 6,1%, DuPont de Nemours Inc. - на 8%.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 87,37 пункта (на 0,23%) и составил 37903,29 пункта. Лидером подъема среди компонентов индекса стали акции Johnson & Johnson, подорожавшие на 4,6%.

В то же время значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 17,3 пункта (на 0,34%) - до 5018,39 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 52,34 пункта (на 0,33%) и завершил торги на отметке 15605,48 пункта.