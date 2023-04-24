Edtech-сервис "Яндекса" запускает B2B-направление

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Яндекс Практикум" запускает направление для корпоративных клиентов - "Грейд", сообщила пресс-служба "Яндекса".

Новая образовательная платформа позволит компаниям обучать сотрудников цифровым навыкам: программированию, анализу данных и тому подобному.

"Грейд" работает по подписке, в рамках которой сейчас доступно семь различных курсов по цифровым навыкам. К концу года сервис намерен увеличить количество курсов до 100.

Ожидается, что доля нового направления в обороте "Яндекс Практикума" составит около 15%. Кроме того, сегмент корпоративных клиентов может вырасти как минимум в 2 раза, оценивает компания. С "Яндекс Практикумом" уже работает порядка 2 тыс. компаний из различных областей.

"Яндекс Практикум" был запущен в 2019 году. Платформа предлагает более 80 обучающих программ, в настоящее время различные курсы проходят более 46 тысяч человек.