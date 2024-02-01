Рынок онлайн-образования вырос в 2023 году более чем на 30%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок онлайн-образования (edtech – применение технологий для улучшения любых процессов обучения) в 2023 году вырос более чем на 30%, до порядка 120 млрд рублей, говорится в материалах агентства Smart Ranking.

Так, по данным агентства, суммарная выручка топ-100 крупнейших российских edtech-компаний за 2023 год составила 118 млрд рублей, что на 31% выше аналогичного показателя 2022 года, а выручка топ-150 – 122 млрд рублей.

"Финальные значения по году совпадают с нашими прошлыми прогнозами: в диапазоне 30-35%, - сказала основатель Smart Ranking Дарья Рыжкова, слова которой приводятся в материалах агентства. - Мы ожидаем, что в 2024 году (в базовом сценарии, без учета внешних факторов) рост составит 15-20%".

При этом отмечается, что более половины суммарной выручки приходится на топ-10 компаний – около 67 млрд рублей.

Большая часть рынка онлайн-образования приходится на два сегмента – дополнительного профессионального образования и детского образования. Их доля составила, соответственно, 35% и 29%. Эти сегменты росли в прошлом году на 27% и на 37%.

Оставшаяся часть рынка пришлась на сегменты "разработчики и платформы" (13%), бизнес-образование (7%) и иностранные языки (5%).

Некоторые участники рынка росли значительно быстрее.

"Выручка холдинга Ultimate Education (объединяет онлайн-школы XYZ, Bang Bang Education, Fashion Factory, "Психодемия", MAED Academy и Moscow Digital School - ИФ) по итогам года выросла на 72% и составила 1,9 млрд рублей, - сказал CEO Ultimate Education Павел Мосейкин, слова которого приводятся в материалах Smart Ranking. - Наша аудитория выросла до 1,4 млн участников (рост более 40%), а количество студентов – более чем на 150%".

Также участники рынка отмечают, что в 2023 году компании рынка онлайн-образования начали активно сотрудничать между собой и вузами. Результатом этого стало, в частности, образование Ассоциации цифровых инноваций в образовании (РАЦИО), которая планирует заниматься разработкой мер содействия легитимизации отрасли, ее мониторинга, подготовкой требований к образовательным программам и т.п.

Ранее участники ИТ-рынка и рынка информационной безопасности отмечали, что в 2024 году ожидают роста сегмента дополнительного профессионального образования в своих сферах. Так, например, директор по обучению клиентов и партнеров Positive Technologies Юлия Данчина говорила о том, что проблема с кадрами в ИБ-отрасли будет решаться с двух сторон. Одна – собственно система образования, которая может развиваться в том числе с помощью бизнеса (разработка и запуск тех же совместных образовательных программ и т.п.). Другая – образовательный бизнес в области информбезопасности.

"Сегодня сам рынок образования в кибербизе, а он в общем-то довольно новый, будет развиваться – уже появляются новые образовательные компании, которые запускают свои учебные программы и курсы по ИБ, - говорила Данчина. - Следующие два-три года будут для нас, для индустрии образования в кибербизе, интересными будут появляться компании, будут появляться образовательные стартапы, вакуум и дефицит на рынке провайдеров образовательных услуг будет заполняться".

Кроме того, Данчина отмечала, что в ближайшие несколько лет остро встанет вопрос обучения всех ИТ-специалистов основам информационной безопасности. Прежде всего, разработчиков ПО.

"Безопасной разработке ПО будут учить – это очевидный тренд, - подчеркивала Данчина. - Безопасность – это признанная грань качества создаваемых продуктов, и для ее обеспечения все участники процессов разработки ПО должны будут учиться основам ИБ".