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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Евтушенков подтвердил возможность выхода "Элемента" на IPO в 2024 году

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Основатель ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил возможность выхода микроэлектронного холдинга "Элемент" на IPO в 2024 году.

"В этом году (рассматривается возможность провести IPO - ИФ), в первой половине года", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах съезда РСПП, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, площадкой для IPO рассматривается СПБ биржа, возможная сделка может быть структурирована через допэмиссию.

Холдинг "Элемент" создан в 2019 году на базе активов АФК "Система" и "Ростеха".

Стороны внесли в совместное предприятие 19 организаций в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В "Элемент", в частности, вошел крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский "Микрон". Сейчас в состав группы входит более 30 компаний и предприятий по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры.

О планах "Элемента" провести IPO впервые сообщили источники "Ведомостей" в марте. Газета сообщала, что по результатам IPO "Элемент" рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд рублей и планирует привлечь 10-15 млрд рублей для финансирования масштабной инвестпрограммы.

В начале апреля Kept представила исследование рынка микроэлектроники, согласно которому среднегодовой рост рынка в РФ до 2030 года составит более 15%.

В частности, отечественный рынок микроэлектроники вырастет с 289 млрд рублей в 2023 году до 780 млрд рублей к 2030 году в базовом сценарии (по оптимистичному сценарию рынок может достигнуть 1 трлн рублей).

При этом доля объема продукции российских производителей вырастет с 20% в 2023 году до 45% к 2030 году (составит 351 млрд рублей) на фоне роста спроса на отечественную продукцию и импортозамещение.

АФК "Система"
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