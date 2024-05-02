ЦБ зарегистрировал допэмиссию микроэлектронного холдинга "Элемент"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций АО "Элемент" - головной компании микроэлектронного холдинга, созданного на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха", сообщило АО.

Речь идет о дополнительном выпуске 100 660 365 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля по открытой подписке.

Сроки размещения, как и возможная цена размещения допэмиссии акций в сообщении "Элемента" не раскрываются.

В пресс-службе "Элемента" "Интерфаксу" отметили, что компания рассматривает различные варианты привлечения средств для своего развития, включая выход на рынок капитала, однако говорить о конкретных планах пока преждевременно.

В свою очередь источник, знакомый с планами компании, рассказал, что регистрация допэмиссии - это технический шаг. Конкретный объем размещения, по его словам, будет определяться на этапе принятия решения о размещении с учетом рыночной ситуации.

Холдинг "Элемент" создан в 2019 году. На этапе его формирования АФК "Система" и "Ростех" внесли в него 19 активов в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Ключевыми портфельными компаниями "Элемента" являются завод по производству чипов "Микрон" и производитель микросхем и полупроводников "Ангстрем-Т".

В 2020 году ООО "Элемент" было преобразовано в АО. При этом акционерный капитал компании был представлен 402 641 460 040 акциями номинальной стоимостью 0,05 рубля. Соответственно, уставный капитал компании составил 20,1 млрд рублей.

Эти акции были распределены между участниками ООО - "Ростех" получил 17,9% акций компании, АО "Российская электроника" - 32%, АО "РТИ Микроэлектроника" - 50%. Последние две компании являются активами АФК "Система".

В случае размещения допэмиссии в полном объеме уставный капитал "Элемента" увеличится приблизительно на 5 млрд рублей.

Сейчас "Элемент" включает около 30 предприятий в области микроэлектроники. В 2023 году консолидированная выручка группы компаний выросла на 46% - до 35,8 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 68%, до 8,7 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 24,2% против 21,1% в 2022 году.

В конце апреля основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков рассказывал "Интерфаксу", что "Элемент" рассматривает возможность провести IPO в первой половине 2024 года; площадкой для IPO рассматривается СПБ биржа, а возможная сделка может быть структурирована через допэмиссию.

О планах "Элемента" провести IPO впервые сообщили источники "Ведомостей" в марте. Газета сообщала, что по результатам IPO "Элемент" рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд рублей и планирует привлечь 10-15 млрд рублей для финансирования масштабной инвестпрограммы.