ЦБ РФ отметил, что для снижения инфляции надо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повторил фразу о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий для дальнейшего снижения инфляции.

Как говорится в комментарии Банка России, основным проинфляционным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. Это удерживает инфляцию и показатели устойчивой составляющей месячного роста цен (с сезонной корректировкой в годовом выражении выше 4%), отмечает ЦБ.

Инфляция в РФ в апреле выросла на 0,50% после 0,39% в марте. С сезонной корректировкой в годовом выражении месячный прирост цен увеличился до 5,8% с 4,5% в марте. ЦБ отмечает, что текущее значение вблизи среднего за I квартал 2024 года (5,7%) и значительно ниже наблюдавшегося во втором полугодии 2023 года. При этом регулятор подчеркивает, что по большинству показателей дополнительного замедления по сравнению с I кварталом в апреле не произошло.

Годовая инфляция в апреле выросла до 7,84% с 7,72% в марте.

"Проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Для поддержания ценовой стабильности денежно-кредитная политика будет направлена на дальнейшее снижение устойчивого ценового давления", - отмечает ЦБ.

Инфляция в России в 2024 году, по прогнозу Банка России, составит 4,3-4,8% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.