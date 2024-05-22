Недельное производство бензина в РФ с 13 по 19 мая снизилось до минимума за 7 месяцев

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Производство автомобильного бензина в РФ снижается третью неделю подряд: с 13 по 19 мая его выпуск на отечественных НПЗ сократился на 2,5% к предыдущей неделе, до 740,4 тыс. тонн, сообщает Росстат.

Это самый низкий показатель недельного производства бензина в 2024 году. Последний раз выпуск данного вида топлива был на похожем уровне с 9 по 15 октября 2023 года, когда было произведено 744,1 тыс. тонн.

Относительно аналогичного периода прошлого года – с 15 по 21 мая – производство бензина на прошлой неделе снизилось на 5,3%.

Выпуск дизельного топлива на прошлой неделе составил 1,558 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем на предыдущей неделе, но на 6% больше, чем за соответствующую неделю прошлого года.

На прошлой неделе в Минэнерго РФ, комментируя снижение производства топлива в РФ с 6 по 12 мая, отмечали, что изменение объёмов производства моторного топлива в мае связано с плановыми ремонтами НПЗ, при этом внутренний рынок обеспечен предложением, накопленные запасы достаточны для обеспечения его потребностей.