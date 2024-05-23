"Уралкалий" в 2023 году увеличил продажи хлористого калия на 58%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Уралкалий" в 2023 году увеличил производство хлористого калия на 44% к уровню 2022 года - до 9,8 млн тонн, говорится в годовом отчете компании.

Объем продаж хлоркалия вырос на 58% - до 10 млн тонн, в том числе поставки на экспорт увеличились вдвое по сравнению с 2022 годом и достигли 7,6 млн тонн.

Результаты прошлого года на 16% ниже уровня 2021 года, когда общие продажи "Уралкалия" составили 12 млн тонн, экспорт - 9,1 млн тонн.

"В течение 2023 года "Уралкалий" планомерно наращивал объемы экспортных поставок, сумев выйти на исторические среднемесячные объемы. Тем не менее структура экспортных продаж по регионам в значительной степени изменилась. Так, например, объем экспорта в страны Европейского союза находится на исторически минимальном значении после введения со стороны ЕС секторальных санкций в отношении хлористого калия, который происходит или экспортируется из России (с установлением импортной квоты)", - сообщил "Уралкалий". Основными экспортными рынками в отчетном году были Китай, Индия и страны Латинской Америки.

Как сказано в отчете, 82% от объема экспорта собственной продукции "Уралкалия" было отгружено морским транспортом (через порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги), остальные 18% - по железной дороге, преимущественно в Китай (17% экспорта).

Объем поставок хлоркалия на внутренний рынок снизился на 5% по сравнению с 2022 годом и составил 2,4 млн тонн. Из них 78% (1,9 млн тонн) было отгружено производителям сложных минеральных удобрений. На долю сельхозпроизводителей пришлось 16%, промпотребителей - 6% продаж хлоркалия в России.

Общая выручка "Уралкалия" в 2023 году снизилась на 10%, до $4,27 млрд, из-за падения цен на хлоркалий от рекордных уровней 2022 года. Выручка от продаж собственной продукции снизилась на 15%, в то время как выручка от реализации товаров для перепродажи выросла на 12% и достигла $1 млрд. Реализация товаров для перепродажи составила 24% от общей выручки компании в 2023 году (в 2022 году - 19%).

"Уралкалий" полагает, что в 2024 году мировой рынок хлоркалия может вырасти до 69-71 млн тонн с 67-68 млн тонн в прошлом году. "Основной прирост спроса ожидается в странах Юго-Восточной Азии и Европы. Прогноз по Бразилии и Китаю остается сдержанным ввиду рекордных объемов импорта в 2023 году. Ожидается сохранение высокого уровня спроса на хлористый калий, несмотря на возможное снижение импорта в связи с сокращением накопленных остатков в 2023 году", - говорится в отчете.