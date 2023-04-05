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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

"Уралкалий" снизил цену на хлоркалий для Индии на 28%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Уралкалий" подписал контракт на поставку хлористого калия с крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений – Indian Potash Limited (IPL) по цене $422 за тонну на условиях CFR, сообщила российская компания.

Соглашение действует до 30 сентября 2023 года. Объем контракта не раскрывается.

Прошлогодняя контрактная цена для Индии составляла $590 за тонну, CFR. Таким образом, цена снизилась на 28%.

В прошлом году первым контракты с Индией и Китаем заключил трейдер североамериканских производителей удобрений - Canpotex. Цена для Китая совпала с ценой для Индии. Соглашения действовали до конца 2022 года.

Контракты с Индией и Китаем, заключаемые на ежегодной основе, традиционно задают минимальный уровень цен на рынке хлоркалия.

Уралкалий Индия
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