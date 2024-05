Индийский онлайн-ритейлер Flipkart провел инвестраунд на $1 млрд

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Индийский интернет-ритейлер Flipkart, контролируемый Walmart Inc., закрыл инвестраунд объемом $1 млрд, получив, в частности, финансирование в размере $350 млн от Google (входит в Alphabet Inc.), сообщает he Economic Times.

Walmart, которая владеет 85%-ной долей Flipkart, инвестировала в компанию $600 млн в рамках этого инвестраунда.

Flipkart подтвердила участие Google как миноритарного инвестора, но не раскрыла сумму инвестиций компании.

По словам источников индийской газеты, Flipkart была оценена в $35-36 млрд в рамках инвестраунда.

"Инвестиции Google и сотрудничество с этой компанией в сфере облачных технологий поможет Flipkart в развитии бизнеса и модернизации цифровой инфраструктуры", - говорится в сообщении Flipkart.

Flipkart была создана двумя бывшими инженерами Amazon в 2007 году. Walmart приобрела контроль над индийской компанией в 2018 году в рамках сделки объемом $16 млрд.