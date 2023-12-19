Сборка компактных кроссоверов запущена на калужском автозаводе "ПСМА Рус"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сборка тестовой партии компактных кроссоверов запущена на калужском автозаводе "ПСМА Рус" индустриальным партнером площадки - компанией "Автомобильные технологии", уже поставляющей эти машины на российский рынок по механизму "параллельного импорта".

Как передал корреспондент "Интерфакса", перезапуск автозавода после длительного простоя состоялся во вторник, в нем принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша. На предприятии в ближайшее время будет собрана тестовая партия из 48 компактных кроссоверов. Производство на первом этапе будет вестись крупноузловым способом по технологии SKD-4 (semi knocked down), пока без сварки и окраски кузовов.

"Фундаментальное отличие SKD-4 от DKD (disassembled knocked down) в том, что эта технология имеет добавленную стоимость. То, что мы начинаем производить в Калуге, собирается полностью "с нуля" и ранее не было автомобилем. На следующих этапах развития производства планируется также увеличить российскую часть добавленной стоимости через выполнение операций сварки и окраски", - сообщил журналистам директор по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павел Безрученко.

В будущем компания хочет запустить в производство и другие модели. Возобновление серийного выпуска на площадке "ПСМА Рус" запланировано ко II кварталу 2024 года.

"Для перезапуска производства на заводе "ПСМА Рус" мы нашли возможность организации поставок компонентов из Китая для автомобилей наших корневых брендов. Для этого были достигнуты договоренности между компанией "Автомобильные технологии" и китайской компанией-поставщиком. Мы привозим в Россию 798 групп автокомпонентов, всего - более 1,7 тыс. позиций", - сообщил Безрученко журналистам.

"Автомобильные технологии" выступают не только производственным партнером завода "ПСМА Рус", но и работают как импортер и дистрибутор поставляемых в РФ запчастей и автомобилей, в том числе завезенных по механизму "параллельного импорта". Таким образом на российском рынке уже продаются компактные кроссоверы Citroёn C5 Aircross и Peugeot 4008, кроссоверы Peugeot 5008, среднеразмерные кроссоверы и кросс-бэк Citroёn С5Х. Эти машины доступны у порядка 20 дилеров, с которыми работает компания.

Как отметил Безрученко, предполагается, что в перспективе "Автомобильные технологии" будут включены в действующий специнвестконтракт (СПИК) завода "ПСМА Рус".