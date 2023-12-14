Калужский автозавод ПСМА заработает 18 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Калужский автозавод ООО "ПСМА Рус" запустит производство 18 декабря, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша журналистам в четверг на церемонии открытия завода АМО (бывший завод Volvo).

"Мы встречались с руководством компании ПСМА. Они тоже прошли непростой путь в переоснащении, переналадке своей компании, и 18-го числа, это ближайший понедельник, завод заработает", - сказал Шапша.

Автозавод ООО "ПСМА Рус" находится в простое с 2022 года. В качестве своих владельцев завод в отчетности за 2022 год указывал Stellantis (70% долей) и Mitsubishi (30%). Предприятие отмечало, что ищет российских поставщиков компонентов.

"ПСМА Рус" расположен в калужском индустриальном парке "Росва", работал с 2012 года. Завод выпускал легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi на мощностях "ПСМА Рус" осуществлял сборку внедорожников Outlander и Pajero Sport.

Корпорация Mitsubishi Motors в прошлом году сообщила, что с марта приостановила поставки в РФ и локальное производство на автозаводе "ПСМА Рус".