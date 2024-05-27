СД "ФосАгро" предложил акционерам выбрать размер дивидендов по итогам I квартала

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро", рассмотрев финрезультаты компании за I квартал, вынес нестандартную рекомендацию по распределению прибыли: акционерам предложено выбрать размер дивидендов из трех вариантов.

"Для определения размера дивидендов акционерам предложено выбрать один из трех вариантов (из расчета 165 рублей на обыкновенную акцию, 234 рубля на обыкновенную акцию либо 309 рублей на обыкновенную акцию) или воздержаться/проголосовать против каждого из предложенных вариантов", - говорится в сообщении компании.

Вопрос о выплатах будет рассмотрен на годовом собрании акционеров 30 июня. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 11 июля.

В апреле "ФосАгро" отложила вопрос о финальных дивидендах за 2023 год "на фоне оттока ликвидности в IV квартале" (FCF за этот период был отрицательным). Компания сообщала, что вопрос о дивидендах планируется рассмотреть на заседании совета директоров по результатам I квартала 2024 года.

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