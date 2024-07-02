"Новошип" по итогам 2023 г. увеличит дивиденды в 12 раз с учетом промежуточных

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") на годовом собрании 28 июня приняли решение о выплате финальных дивидендов за 2023 год в размере 0,5 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию номиналом 1 рубль, говорится в сообщении "Новошипа".

Уставный капитал "Новошипа", согласно его отчету за прошлый год, равен 315 629 119 рублям, он разделен на 286 836 224 обыкновенных и 28 792 895 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Таким образом, на выплату финальных дивидендов будет направлено 157,815 млн рублей.

Ранее "Новошип" направил на выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года 11 млрд 488,9 млн рублей (по 36,4 рубля на акцию). Это наибольший объем дивидендов компании (как промежуточных, так и годовых), утвержденных к выплате.

Таким образом, суммарный объем выплат компании за прошлый год составит рекордные 11 млрд 646,7 млн рублей (36,9 рубля на акцию).

По итогам 2022 года "Новошип" направил на выплату дивидендов суммарно 946,887 млн рублей из расчета 3 рубля на все виды акций. Таким образом, итоговые дивидендные выплаты за 2023 год вырастут в 12,3 раза.

Прежде дивидендные выплаты компании не превышали 10,258 млрд рублей, такой объем был выплачен по итогам 2020 года (с учетом промежуточных - по 32,5 рубля на акции обоих видов).

В 2023 году пароходство увеличило чистую прибыль по РСБУ в 70 раз по сравнению с показателем 2022 года, до 12,351 млрд рублей.

Оставшуюся часть чистой прибыли компании в размере 604,362 млн рублей решено оставить в распоряжении общества.

Пароходство на собрании также избрало совет директоров и ревизионную комиссию. Аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности "Новошипа" за 2024 год назначено ООО "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги".

"Новошип" является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, говорится на ее сайте.