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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

"Росатом" находится "в процессе" получения акций FESCO

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" еще находится в процессе получения акций FESCO, сообщил "Интерфаксу" глава компании Алексей Лихачев в кулуарах "Форума будущих технологий".

"В процессе. Все решения приняты, они реализуются, все идет в строгом соответствии с указанием президента", - ответил он на соответствующий вопрос.

Президент Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ, по которому акции "Дальневосточного морского пароходства", находящиеся в собственности государства, будут переданы госкорпорации "Росатом".

Хамовнический суд Москвы в январе 2023 года обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генпрокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову (пакет акций 32,5%), его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. В мае Московский городской суд оставил без изменений это решение первой инстанции об обращении в доход государства акций группы FESCO.

Ответчиками по иску выступали Магомедовы и их компании, а также другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста братьев: Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владели 26,5% и 23,8% акций FESCO соответственно), ряд компаний-акционеров. По данным "Ведомостей", в сумме, согласно решению суда, конфискации подлежали более 92% акций ПАО "ДВМП".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тысяч. Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

Алексей Лихачев FESCO ДВМП Росатом Магомед Магомедов Зиявудин Магомедов
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