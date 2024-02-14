"Росатом" находится "в процессе" получения акций FESCO

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" еще находится в процессе получения акций FESCO, сообщил "Интерфаксу" глава компании Алексей Лихачев в кулуарах "Форума будущих технологий".

"В процессе. Все решения приняты, они реализуются, все идет в строгом соответствии с указанием президента", - ответил он на соответствующий вопрос.

Президент Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ, по которому акции "Дальневосточного морского пароходства", находящиеся в собственности государства, будут переданы госкорпорации "Росатом".

Хамовнический суд Москвы в январе 2023 года обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генпрокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову (пакет акций 32,5%), его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. В мае Московский городской суд оставил без изменений это решение первой инстанции об обращении в доход государства акций группы FESCO.

Ответчиками по иску выступали Магомедовы и их компании, а также другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста братьев: Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владели 26,5% и 23,8% акций FESCO соответственно), ряд компаний-акционеров. По данным "Ведомостей", в сумме, согласно решению суда, конфискации подлежали более 92% акций ПАО "ДВМП".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тысяч. Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.