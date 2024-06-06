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ЦБ просит суд привлечь "Тинькофф страхование" к ответственности на 7,7 млрд руб.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк России подал иск в Московский арбитражный суд о привлечении к административной к ответственности АО "Тинькофф страхование" на сумму более 7,7 млрд рублей за незаконную предпринимательскую деятельность, информация о подаче иска содержится в картотеке суда.

Категория иска - "О привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)".

Полная сумма исковых требований составила 7 704 082 517 рублей.

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В Банке России сообщили "Интерфаксу", что не комментируют судебные споры. Агентство направило соответствующий запрос в АО "Тинькофф страхование".

Согласно данным статистики Банка России, АО "Тинькофф страхование" занимало 14-е место среди российских страховщиков по показателю собранных премий в 2023 году с показателем 53,1 млрд рублей (прирост премий составил 44% к уровню 2022 года). Выплаты универсального страховщика за прошлый год были на уровне 9,8 млрд рублей (прирост на 33,6% к уровню 2022 года).

Согласно данным Банка России, в структуре премий АО "Тинькофф страхование" по итогам 2023 года 47,4% приходилось на сборы по договорам страхования от несчастных случаев и болезней, 29,4% - на договоры ОСАГО, 16,8% - на договоры автокаско и 4,6% - на договоры страхования имущества физлиц.

Тинькофф страхование ЦБ РФ Банк России
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