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МКБ 11 июня начнет замещение долларовых евробондов с погашением в 2027 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (MКБ) 11 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Эмитент может разместить до 440 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему евробондов МКБ с погашением в октябре 2027 года.

Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций будет проходить с 11 июня по 24 июня, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций - 26 июня.

После попадания в санкционные списки в апреле 2022 года МКБ осуществляет выплаты по всем выпускам евробондов в рублях держателям, права которых учитываются российскими депозитариями.

Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех 9 выпусков евробондов банка. На текущий момент банк завершил замещение долларовых выпусков с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах, а также двух выпусков в евро, один из которых уже был погашен в феврале.

В конце мая ЦБ зарегистрировал замещающие облигации на оставшиеся выпуски евробондов МКБ - это долларовые еврооблигации с погашением в 2027 году и рублевые еврооблигации с погашением в 2025 году, а также два бессрочных выпуска в долларах. Замещение "вечного" выпуска, размещенного в 2021 году, банк уже начал 3 июня. Второй бессрочный выпуск, размещенный в 2017 году, банк планирует начать замещать 7 июня.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

МКБ
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