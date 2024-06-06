Альфа-банк разместил локальные облигации на $168,5 млн, заместив 48,1% евробондов-2031

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Альфа-банк разместил локальные облигации на $168,5 млн в рамках замещения субординированных еврооблигаций с погашением в октябре 2031 года, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Банк заместил почти половину выпуска евробондов - доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг, подлежавших размещению, составила 48,14%.

Все выплаты по замещающим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Оплатить замещающие облигации при внебиржевом размещении можно было евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом - денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД. Согласно раскрытию Альфа-банка, денежными средствами были оплачены облигации на $137,7 млн, евробондами - на $30,8 млн.

Субординированные евробонды с погашением 2031 году на $350 млн банк разместил в апреле 2021 года. Ставка купона по выпуску - 5,5%, по долговым бумагам предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет с даты размещения. Еврооблигации были включены в состав источников капитала второго уровня.

Российские компании и банки, согласно указу президента, должны до 1 июля в обязательном порядке разместить локальные облигации, которые заместят выпущенные ими евробонды.