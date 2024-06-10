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Оценка снижения ВВП Японии в I квартале подтверждена на уровне 0,5%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Экономика Японии в первом квартале сократилась на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом, представленным Trading Economics.

В четвертом квартале 2023 года ВВП увеличился на 0,1%, тогда как ранее сообщалось о его неизменности.

Потребительские расходы в январе-марте уменьшились на максимальные за три квартала 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, капиталовложения бизнеса – на 0,4%. Объем госрасходов увеличился на 0,2%. Оценка первого и третьего показателя совпала с предварительными данными, второго – пересмотрена с минус 0,8%.

Экспорт упал на 5,1% после роста на 2,8% кварталом ранее, импорт сократился на 3,3% (+1,8% в октябре-декабре).

В годовом выражении японский ВВП уменьшился на 1,8% в минувшем квартале после повышения на пересмотренные 0,4% кварталом ранее. Первоначально сообщалось о снижении на 2% в январе-марте.

Япония
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