Банк Японии сохранил ставку и планирует начать сокращение покупок госбумаг

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков оставлена в диапазоне от 0% до 0,1% годовых, говорится в заявлении японского ЦБ.

Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной.

В марте ЦБ повысил ставку впервые с 2007 года, он удерживал ее на отрицательном уровне с 2016 года. Регулятор также отказался от таргетирования доходности 10-летних гособлигаций.

В пятницу Банк Японии заявил, что продолжит выкуп государственных облигаций в объеме около 6 трлн иен ($38 млрд) в месяц. При этом в июле он объявит планы в отношении своих шагов по снижению размеров выкупа.

"Мы решили впоследствии сократить объем наших закупок, чтобы гарантировать более свободное формирование долгосрочных процентных ставок на финансовых рынках", - говорится в сообщении ЦБ.