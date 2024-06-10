ВЭБ видит прогресс в урегулировании выплат резидентам, чьи евробонды не хранятся в депозитариях РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ видит прогресс в нормативном урегулировании ситуации с выплатами ряду держателей еврооблигаций, чьи ценные бумаги не хранятся в российских депозитариях, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский в кулуарах ПМЭФ-2024.

В конце марта вышел указ президента №198 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам". Документ, в частности, предполагает, что резиденты РФ и их подконтрольные структуры смогут получить выплаты по принадлежащим им ценным бумагам, учет которых ведется в зарубежной инфраструктуре, накопившиеся с весны 2022 года на счетах типа "С" иностранных номинальных держателей и платежных агентов, на свои рублевые счета.

Кроме того, документом введен временный порядок исполнения должником по еврооблигациям обязательств перед их держателями, возникших после 19 марта, дня вступления в силу нового указа. Держатель, не получивший выплат по еврооблигациям, вправе в течение 60 дней после даты очередного платежа направить должнику заявление об осуществлении выплат с указанием реквизитов своего рублевого банковского счета. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие заявленные держателем еврооблигаций требования.

ВЭБ недавно сообщил, что в рамках этого указа начал сбор документов от отдельных категорий инвесторов, чьи права на еврооблигации учитываются иностранными депозитариями, для получения ими выплат по евробондам госкорпорации.

"Мы рады, что такой указ появился. Как вы знаете, мы были инициаторами принятия отдельных норм, позволяющих довести средства в счет исполнения обязательств по еврооблигациям, до тех инвесторов, которые не хранят бумаги в российских депозитариях. Это разные инвесторы - и резиденты, и дружественные нерезиденты, и иностранные компании, контролируемые российскими лицами. Конечно, прежде всего, в глаза бросалась проблема российских резидентов. Их права до недавнего времени не были, скажем так, урегулированы. Указ вышел, и сейчас мы реализуем мероприятия, непосредственно предусмотренные этим указом", - сказал Вышковский.

"При этом ранее принятые указы сохраняют свое действие. Например, счёт "С" сохранился. Если каких-то держателей мы не сможем идентифицировать, либо сможем, но не как держателей, относящихся к категориям, которым разрешены выплаты, оставшиеся средства мы вновь зачислим на счет "С"", - отметил зампред ВЭБа.

Он подчеркнул, что указ решает еще одну важную проблему - он определяет перечень документов, необходимых для идентификации держателей. "Вернее, не сам указ, а принятое Банком России в развитие этого указа решение, определившее такой список. Вот сейчас у нас идет как раз период сбора заявлений. То есть в течение 60 дней с даты принятия советом директоров ЦБ решения об этом списке заявитель вправе представить необходимый комплект документов, после чего начнётся период идентификации. Соответственно, где-то к августу мы должны будем произвести выплаты", - пояснил Вышковский.

"Интересный момент, что порядок действий, предусмотренный указом, предполагает, что в дату платежа мы не производим выплаты в полном объеме. Потому что отводится ещё какой-то период для идентификации держателя и анализа всех документов. То есть, по сути, мы заплатим в дату платежа только держателям в российском контуре. А вот держатели тех категорий, о которых мы говорим, в случае успешной идентификации получат свои выплаты чуть позже", - сказал зампред ВЭБа.

У ВЭБа сейчас в обращении остается выпуск долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году. Еще один долларовый выпуск был погашен госкорпорацией в ноябре 2023 года.

О том, что вопрос осуществления выплат по еврооблигациям тем держателям, чьи права учитываются вне отечественной инфраструктуры, хотя сами они могут быть и резидентами России, и дружественных России стран, требует законодательного урегулирования, Вышковский говорил еще в прошлом году.