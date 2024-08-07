ВЭБ произвел выплаты по евробондам ряду держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ВЭБ в августе произвел выплаты ряду держателей еврооблигаций, чьи права учитываются иностранными депозитариями, сообщила госкорпорация.

У ВЭБа сейчас в обращении остается выпуск долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году. Еще два долларовых выпуска еврооблигаций были погашены в июле 2022 года и в ноябре 2023 года.

С весны 2022 года ВЭБ исполнял обязательства по евробондам перед российскими резидентами и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, перечисляя средства в рублях через эти депозитарии. Выплаты, предназначенные остальным инвесторам, зачислялись на счет типа "С", открытый в НРД на имя платежного агента - Bank of New York Mellon, London Branch.

В марте 2024 года вышел указ президента №198 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам". Документ, в частности, предполагает, что резиденты РФ и их подконтрольные структуры смогут получить выплаты по принадлежащим им ценным бумагам, учет которых ведется в зарубежной инфраструктуре, накопившиеся с весны 2022 года на счетах типа "С" иностранных номинальных держателей и платежных агентов, на свои рублевые счета.

Кроме того, документом введен временный порядок исполнения должником по еврооблигациям обязательств перед их держателями, возникших после 19 марта, дня вступления в силу нового указа. Держатель, не получивший выплат по еврооблигациям, вправе в течение 60 дней после даты очередного платежа направить должнику заявление об осуществлении выплат с указанием реквизитов своего рублевого банковского счета. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие заявленные держателем еврооблигаций требования.

ВЭБ весной сообщал, что в рамках этого указа начал сбор документов от отдельных категорий инвесторов, чьи права на еврооблигации учитываются иностранными депозитариями, для получения ими выплат по евробондам госкорпорации за 2022 и 2023 годы, а также майского купона по евробондам-2025.

В среду госкорпорация сообщила, что на основании проведенной с привлечением российского депозитария проверки заявленных требований ВЭБ направил в НРД поручения о переводе не позднее 7 августа 2024 года средств владельцам ценных бумаг, требования которых признаны обоснованными.

Также по итогам проверки обоснованности требований держателей еврооблигаций ВЭБ принял решение об осуществлении выплат по евробондам со сроком наступления после 19 марта. Держателям еврооблигаций, учет прав на которые осуществляется иностранными депозитариями, чьи заявления прошли проверку, ВЭБ 6 августа перечислил средства на их рублевые счета.

После 19 марта у ВЭБа был один купонный платеж по евробондам-2025, он приходился на 22 мая. Обязательства перед российскими резидентами и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, ВЭБ исполнил в рублях в указанную дату.

О том, что вопрос осуществления выплат по еврооблигациям тем держателям, чьи права учитываются вне отечественной инфраструктуры, хотя сами они могут быть и резидентами России, и дружественных России стран, требует законодательного урегулирования, заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский говорил еще в прошлом году.

В начале июня он сообщил "Интерфаксу", что ВЭБ видит прогресс в нормативном урегулировании ситуации с выплатами этой категории инвесторов.

"Мы рады, что такой указ появился. Как вы знаете, мы были инициаторами принятия отдельных норм, позволяющих довести средства в счёт исполнения обязательств по еврооблигациям, до тех инвесторов, которые не хранят бумаги в российских депозитариях. Это разные инвесторы - и резиденты, и дружественные нерезиденты, и иностранные компании, контролируемые российскими лицами. Конечно, прежде всего, в глаза бросалась проблема российских резидентов. Их права до недавнего времени не были, скажем так, урегулированы. Указ вышел, и сейчас мы реализуем мероприятия, непосредственно предусмотренные этим указом", - отметил Вышковский.