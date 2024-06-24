"Русид" создаст в Адыгее агробиотехнопарк с инвестициями более 1 млрд рублей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Селекционно-семеноводческая компания "Русид" создает в Адыгее инновационный агробиотехнопарк для разработки и внедрения передовых технологий в области селекции.

Как сообщается в пресс-релизе компании, об этих планах заявил управляющий партнер "Русид" Марк Гехт на Всероссийском дне поля в Ставропольском крае в пятницу.

Запуск планируется в 2025 году.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, инвестиции в проект из разных источников превысят 1 млрд рублей.

"В агробиотехнопарке "Гиагинский" будут созданы условия для развития селекцонной деятельности по разработке новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур с улучшенными характеристиками, внедрения современных технологий в процесс селекции и семеноводства и повышения эффективности производства семян", - говорится в пресс-релизе.

В парк войдут производственный и фитотронный комплексы, климатические камеры для роста растений, генетическая лаборатория и выставочные площади. В проект также включены опытные участки и вся необходимая инфраструктура для проведения исследований и реализации научных проектов. Участниками и резидентами агробиотехнопарка смогут стать научные коллективы, селекционеры и семеноводы, а также компании, специализирующиеся на разработке, тестировании и внедрении передовых технологий в области биологических, технических и сельскохозяйственных наук.

По данным пресс-службы, планируется привлечь более 20 резидентов, организовать работу на площадке не менее 30 научных команд.

"Селекция – одно из немногих направлений в АПК, где еще предстоит достичь порогового значения доктрины продбезопасности. До 2030 года необходимо выйти на показатель самообеспеченности семенами основных культур на уровне 75%. Важно создавать инфраструктуру, которая обеспечит кооперацию бизнеса, науки и образования, станет платформой для внедрения разработок в области селекции и акселератором для молодых ученых. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем создание таких проектов, как агробиотехнопарк в Адыгее", - отметила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, слова которой приводятся в пресс-релизе.

"Агробиотехнопарк - это наиболее перспективный формат взаимодействия науки и бизнеса, когда ученые получают понятный заказ и инфраструктуру для реализации проектов, а компании - необходимые им разработки. В центре "Гиагинский" мы объединим лучшие научные коллективы для решения стратегических задач, которые сегодня стоят перед агропромышленным комплексом. В первую очередь в агротехнопарке будут реализовываться проекты в области селекции растений - здесь нам предстоит большая работа по созданию высококачественных конкурентоспособных отечественных семян и замещению импорта", - заявил Гехт, процитированный в пресс-релизе.

Компания "Русид" занимается селекцией и семеноводством масличных культур и кукурузы. Была создана в 2020 году. Наиболее крупными регионами присутствия являются Саратовская, Оренбургская, Самарская области и Краснодарский край. В основе работы - производство семян на базе федерального научного центра "Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта". Созданные учеными сорта и гибриды включены в Государственный реестр селекционных достижений.

В 2023 году компания вошла в Национальный селекционно-семеноводческий консорциум.