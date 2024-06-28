Транскапиталбанк разместил локальные облигации на $60 млн для замещения "вечных" евробондов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Транскапиталбанк разместил локальные облигации на $60 млн в рамках замещения бессрочных субординированных евробондов, сообщила кредитная организация.

Первоначальный объем выпуска субординированных евробондов банка, размещенных еще в 2007 году, составлял $100 млн. Ставка купона - 10%, периодичность выплат - каждые 3 месяца.

Оплатить замещающие облигации можно было евробондами соответствующего выпуска, а также уступкой прав по ним. Из раскрытия Транскапиталбанка следует, что евробондами были оплачены облигации на $29,6 млн, передачей прав – облигации на $30,4 млн.

В 2022 году Транскапиталбанк сообщал, что в силу санкционных ограничений не имеет возможности полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займа, и на основании эмиссионной документации отменяет начисление процентов по евробондам. Кредитная организация отмечала, что рассматривает все возможности, в том числе выпуск замещающих облигаций, для возврата к выплатам.

На прошлой неделе банк раскрыл информацию о том, что выплатит дополнительный доход по замещающим облигациям в дату окончания первого купонного периода. Размер допдохода на одну облигацию составит $0,56. Выплата будет произведена в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств. Дополнительный доход рассчитывался с 18 июня до даты начала размещения замещающих облигаций, 20 июня.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях.