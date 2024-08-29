Акционерам "Селигдара" рекомендовали дивиденды за полугодие в 4 рубля на акцию

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Селигдара" рекомендует акционерам дивиденды за I полугодие 2024 года по 4 рубля на акцию на общую сумму 4,12 млрд рублей, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 11 октября.

Внеочередное собрание акционеров "Селигдара", на которое вынесен вопрос дивидендов, назначено на 30 сентября. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 8 сентября.

В 2023 году дивиденды за полугодие "Селигдар" не платил, зато за девять месяцев было выплачено 2 рубля на акцию на общую сумму 2,06 млрд рублей. Еще 2 рубля на акцию составили финальные дивиденды.

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.