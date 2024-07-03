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Президент Wizz Air Роберт Кэри ушел в отставку

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент венгерского лоукостера Wizz Air Роберт Кэри ушел в отставку, сообщила авиакомпания.

В пресс-релизе сказано, что Кэри займется другими делами. Он руководил компанией с 2021 года.

Следующие три месяца и.о. президента Wizz Air будет исполнять главный исполнительный директор Йожеф Варади. С 1 октября Майкл Делехант, в настоящее время занимающий должность главного операционного директора авиакомпании, будет повышен до старшего коммерческого и операционного директора. Глава Wizz Air Malta Диармиуд О'Конгхейл станет COO.

В парке Wizz Air больше двух сотен самолетов Airbus A320 и A321. За финансовый год, который завершился 31 марта, компания перевезла 62 млн пассажиров.

Wizz Air Роберт Кэри Майкл Делехант Йожеф Варади Венгрия
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