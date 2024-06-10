Суд 5 июля рассмотрит жалобы на обеспечительные меры по иску передаче "Макфы" государству

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд назначил на 5 июля рассмотрение частных жалоб на определение нижестоящего суда об обеспечительных мерах по иску Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства.

"Ранее поступили частные жалобы на определение о принятии мер по обеспечению иска. Их рассмотрение назначено на 5 июля на 10:30 (по местному времени)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Количество жалоб, которые планируется рассмотреть, сотрудник пресс-службу не уточнил.

Как сказал "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Плахотнюк, представляющий интересы некоторых ответчиков, частные жалобы поданы на решение Центрального районного суда от 28 марта о принятии обеспечительных мер, в рамках которых был наложен арест на имущество ответчиков. В жалобах, которые были поданы более двух месяцев назад, ответчики настаивают на отмене обеспечительных мер.

"Суд принял решение по делу, и оно исполнено, то есть все доли, акции (об изъятии которых был заявлен иск - ИФ) переписаны на Росимущество. (...) Но аресты имущества, денежных средств, автомобилей, земельных участков, квартир (ответчиков по делу - ИФ) продолжают сохраняться. И здесь возникает вопрос, а какие требования вот эти аресты продолжают обеспечивать?" - пояснил Плахотнюк.

По его информации, 5 июля будет рассмотрено около 30 жалоб участников дела.

Адвокат полагает, что рассмотрение апелляционных жалоб на основное решение по делу от 8 мая может быть назначено судом на осень 2024 года, поскольку еще не завершился срок для подачи апелляций, а также потребуется время на соблюдение всех этапов рассмотрения апелляционных жалоб.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург). Также ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В иске Генпрокуратура требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Также замгенпрокурора заявлял ходатайство о применении мер по обеспечению иска - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Суд удовлетворил это ходатайство. Судебные приставы арестовали активы ответчиков, в рамках дела было выдано около 100 исполнительных листов.

В апреле, суд по заявлению Генпрокуратуры частично заменил обеспечительные меры АО "Макфа", разрешив проводить расчеты с контрагентами, сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к прокуратуре.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества.

6 июня на макроэкономической сессий Петербургского экономического форума министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы государства продать в дальнейшем активы, которые перешли в госсобственность по решениям судов.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.