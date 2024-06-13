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Суд взыскал в пользу банка "Зенит" $73,6 млн с Euroclear и 20 млн рублей - с Clearstream

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы решил взыскать в пользу банка "Зенит" $73,6 млн с Euroclear Bank, а также 14,3 млн рублей и $58,4 тысячи - с Clearstream Banking.

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"Взыскать в пользу ПАО "Банк "Зенит" с Euroclear Bank SA/NV (Бельгия) убытки в виде заблокированных выплат купонного дохода и выплат номинальной стоимости облигаций в размере $73,6 млн, с Clearstream Banking S.A. (Люксембург) - убытки в виде заблокированных выплат купонного дохода и выплат номинальной стоимости облигаций в размере $58,4 тысячи и 14,3 млн рублей", - говорится в опубликованной в материалах картотеки арбитражных дел резолютивной части решения, которое суд принял 11 июня.

Эти средства ответчики должны выплатить в российских рублях по курсу Банка России на дату исполнения решения суда.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", к концу первого квартала 2024 года занял 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Clearstream Euroclear Бельгия Люксембург Зенит НРД Банк России
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