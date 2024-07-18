Минэнерго признало проблему скачков цен на топливо в с/х регионах

В министерстве пытаются предотвратить перенос роста цен из крупного опта в мелкий

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго признало проблему скачков цен на топливо в регионах, где идут сельхозработы, обратит на это внимание, заявил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов на круглом столе в Совете Федерации, посвященному деятельности агропромышленного комплекса.

Комментируя информацию о том, что цены в регионах, где идут сельхозработы, выше, чем в среднем по стране, он сказал: "Не буду спорить, имеет место".

"На это смотрим. Еще обратим дополнительно внимание (...), ну и в будущем, при докладах будем акцентировать внимание, где у нас (цены - ИФ) выбиваются из общей тенденции", - добавил представитель Минэнерго.

Он подчеркнул, что сельскохозяйственная отрасль нуждается в 5 млн т дизтоплива в год, до 10% потребления в РФ, и около 700 тыс. т бензина.

"Поэтому вопрос доставки и ценообразования на особом контроле. Не хотим повторения осени прошлого года, когда имели место сложности с поставками и ценовой ситуацией. Конечно, правительству удалось быстро отреагировать и ситуацию вернуть в нормальное русло. Но не хотим этого допустить. Вместе с Минсельхозом постоянно на эту тему работаем", - подчеркнул Рубцов.

По его словам, сельхозтоваропроизводители из числа малых предприятий могут не беспокоиться в отношении покупки топлива в розничном сегменте – "цены на бензин, дизельное топливо будут очень близко к уровню плановой инфляции". "Сейчас мы идем по дизельному топливу близко к инфляции накопленной, по бензину в два раза отстаем. Будет некая динамика дополнительная. Но, в общем, целевой уровень инфляции будет выдержан. Каких-либо здесь негативных факторов не видим", - сказал Рубцов.

"С точки зрения мелкого опта. У нас, как вы знаете, очень развитый рынок, возможно один из самых развитых в стране с точки зрения ценовых индикаторов, крупнейший по объемам физической поставки на биржу – это накладывает волатильность. С одной стороны, это хорошо, с другой, конечно, плохо, потому что боролись с санкциями, был переизбыток и очень аномально низкие цены. При этом за пару месяцев сентября-октября мы получили рост (цен - ИФ) около 30%, который сбили", - прокомментировал чиновник.

Однако он отметил, что в Минэнерго видят проблему в крупнооптовом сегменте и пытаются не допустить последующего удорожания в мелком опте.

"Если посмотреть средние цены в 2023 году и сегодняшние, то в мелком опте они порядка 5% выше. Но важна динамика. С мая по сегодня мелкооптовые цены снижались, все это отмечали и коллеги из Минсельхоза, и регионы. Сегодня же есть "звоночек" со стороны крупнооптовых цен. Понимаем причины, в основном они связаны с бензином, дизель "подтягивается". То есть это покупательно-поведенческая модель. Локальные временные проблемки, которые сейчас, думаю, удается уже решать", - сказал Рубцов.

"Мы стараемся стабилизировать цены в крупном опте, чтобы они не потянули за собой мелкий опт, который является основным каналом приобретения товара. Из оптимистичных новостей – это высокие объемы запасов, все подтверждают, что на местах товар есть. Это значит, что, если мы продолжим его ускоренно производить и доставлять, то трансляции роста цен на бирже можно не допустить. Над этим будем работать, чтобы вошли в сезон с полными баками и нормальным уровнем цены", - подчеркнул представитель Минэнерго.