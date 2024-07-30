ВТБ во II кв. увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% г/г, до 154,7 млрд руб.

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВТБ во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% год к году, до 154,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,4%, свидетельствует отчетность госбанка.

В целом за полугодие банк заработал 277,1 млрд рублей, что на 4,4% ниже результата за аналогичный период прошлого года, где были отражены нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего чистую прибыль за квартал на уровне 147,8 млрд рублей, за полугодие - 270,2 млрд рублей.

Чистые процентные доходы во втором квартале составили 134,5 млрд рублей, снизившись на 32% в годовом выражении. За первое полугодие размер чистых процентных доходов составил 288,3 млрд рублей, сократившись на 22,7%.

Чистая процентная маржа составила во втором квартале 1,9% по сравнению с 3,3% во втором квартале 2023 года. В первом полугодии маржа составила 2,1% против 3,2% годом ранее.

Чистые комиссионные доходы во втором квартале составили 60,7 млрд рублей, показав прирост год к году на 9%. В целом за полугодие этот показатель вырос на 15%, до 112,4 млрд рублей.

Прочие операционные доходы группы во втором квартале снизились на 12% в годовом выражении и составили 56,3 млрд рублей, из которых 16 млрд рублей - прибыль от сделки по продаже с дисконтом части заблокированных активов ВТБ российскому контрагенту. За первое полугодие прочие операционные доходы снизились на 21%, до 120,7 млрд рублей.

Расходы на резервы во втором квартале составили 34 млрд рублей, снизившись на четверть по сравнению со вторым кварталом 2023 года. В целом за полугодие объем сформированных резервов составил 62,8 млрд рублей, снизившись на треть в годовом выражении.

"Резервы наряду с другими бустерами прибыли серьезно поддерживают прибыль 2024 года", - заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Стоимость риска ВТБ составила 0,6% в первом полугодии и во втором квартале 2024 года по сравнению с 1% в первом полугодии 2023 года и 0,9% во втором квартале 2023 года.

Расходы на содержание персонала и административные расходы в условиях инвестиционного цикла группы выросли на 21%, до 112,8 млрд рублей. За полугодие рост составил 22%, до 212,2 млрд рублей. По словам Пьянова, банк вкладывается в проекты по импортозамещению и расширению физической сети, а также пересматривает уровень заработных плат персоналу из-за инфляции.

Кредитный портфель ВТБ до вычета резервов составил 23 трлн рублей, увеличившись за полугодие на 9,7%. Во втором квартале рост портфеля немного замедлился и составил 4,1% по сравнению с 5,4% в первом квартале 2024 года.

Кредиты физическим лицам увеличились с начала года на 9,5% - до 7,6 трлн рублей, при этом наибольший рост пришелся на второй квартал и составил 6,7%. Объем кредитов юридическим лицам увеличился по итогам первого полугодия на 9,9%, до 15,4 трлн рублей.

По состоянию на 30 июня совокупные средства клиентов выросли на 6,2% - до 23,7 трлн рублей. Средства юридических лиц с начала 2024 года выросли на 3,5%, до 13,2 трлн рублей. Во втором квартале рост составил 1,4%. Объем средств клиентов - физических лиц увеличился по итогам полугодия на 9,8%, достигнув 10,5 трлн рублей (во втором квартале рост на 5,3%).

По состоянию на 1 июля общий норматив достаточности капитала Н20.0 составил 9,5% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 8,25%), базовый норматив Н20.1 - 6,85% (минимум с учетом надбавок - 4,75%), основной норматив Н20.2 - 8,74% (минимум с учетом надбавок - 6,25%).