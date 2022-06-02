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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

В программу льготной IT-ипотеки вошли 49 банков и три региональных оператора

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минцифры опубликовало список участников программы льготной ипотеки для сотрудников IT -компаний, в него вошли 49 банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф банк и Газпромбанк, и три региональных оператора - из Удмуртии, Кемерова, Екатеринбурга.

Распределением ипотечных лимитов занимался оператор программы "ДОМ.РФ". Наибольшую долю получили Сбербанк (27%), банк ВТБ (19%) и банк "ДОМ.РФ" (14%). Планируется, что общая сумма выданных кредитов составит около 240 млрд рублей.

В Минцифры ранее отмечали, что взять льготную ипотеку смогут сотрудники почти 9 тысяч организаций.

"Ставка по льготной ипотеке не превысит 5%. При этом мы предусмотрели для регионов возможность снижать ставку за счет привлечения собственного бюджета. Отдельные области, например, Калужская, уже выразили готовность понизить ставку до 2%", - заявил через пресс-службу замглавы ведомства Максим Паршин.

Судя по сайтам банков-участников, размер минимальной ставки колеблется от 4,4% (Газпромбанк) до 5% (Росбанк, "Открытие", Московский кредитный банк).

Максимальная сумма кредита составит 18 млн рублей в городах-миллионниках и 9 млн рублей в других регионах, кредит будет выдаваться на срок до 30 лет, первоначальный взнос составит 15%. При этом в ближайшее время планируется увеличить лимит по заемным средствам для регионов-миллионников с 18 до 30 млн рублей, сообщили в Минцифры.

Минцифры Сбербанк ВТБ "Дом.РФ" Максим Паршин Удмуртия Кемерово Екатеринбург
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