Anadolu Efes не получала официального ответа по поводу сделки с AB InBev

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Компания Anadolu Efes заявила, что еще не получала официального ответа от российских регуляторных органов по поводу сделки с бельгийской AB InBev. В рамках сделки турецкая компания планировала купить долю в их совместном российском бизнесе - AB InBev Efes.

"Сегодня в СМИ появились новости о том, что сделка была отклонена регуляторными органами; однако мы не получили никакого официального ответа по этому поводу. О любых дальнейших изменениях будет объявлено должным образом", - заявила Anadolu Efes.

Компания напоминает, что завершение сделки зависело от получения необходимых регуляторных одобрений. Юридический процесс был начат 19 декабря 2023 года.

Как сообщил РБК со ссылкой на три источника, знакомых с результатами заседания правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которое состоялось 20 июня, комиссия отказала Efes Breweries International BV (через нее по всему миру работает турецкий производитель пива Anadolu Efes) в покупке доли в нидерландской AB InBev Efes BV. Эта компания - совместное предприятие Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev, которое управляет их российским бизнесом через компании "АБ ИнБев Эфес", "ИнБев Трейд", "Восток Солод" и "Бастилс Тех" (бренды Bud, Hoegaarden, "Клинское" и другие).

Причины отказа источники РБК не назвали. В правительстве перенаправили вопросы журналистов в Минфин, в Минфине от комментариев отказались. Бизнес в России продолжает работать в обычном режиме под руководством Anadolu Efes.

AB InBev Efes принадлежат 11 заводов и три солодовенных комплекса в России. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 11,4%, до 108,6 млрд рублей. Чистая прибыль выросла с 12,3 млрд рублей в 2022 году до 16,7 млрд рублей в 2023 году. В 2023 году AB InBev Efes произвела 23,2 млн гектолитров (гкл) пива, 527,7 тысячи гкл кваса, сидра и воды.