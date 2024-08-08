Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes 7 августа получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с бельгийской AB InBev.

"Согласно уведомлению, полученному нашей компанией 7 августа 2024 года, российские регулирующие органы не одобрили текущую структуру сделки, - говорится в сообщении компании. - О развитии событий по данному вопросу будет сообщено дополнительно".

Работа компании продолжится в обычном режиме под управлением Anadolu Efes.

Как сообщалось, Anadolu Efes планировала купить долю бельгийской AB InBev в их совместном российском бизнесе – AB InBev Efes. Юридический процесс был начат 19 декабря 2023 года. Завершение сделки зависело от решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

AB InBev Efes принадлежат 11 заводов и три солодовенных комплекса в России. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 11,4% до 108,6 млрд рублей. Чистая прибыль выросла с 12,3 млрд рублей в 2022 году до 16,7 млрд рублей в 2023 году. В 2023 году AB InBev Efes произвела 23,2 млн гектолитров (гкл) пива, 527,7 тыс. гкл кваса, сидра и воды.

AB InBev Efes – последнее из трех крупнейших в РФ пивоваренных предприятий, которое до сих пор контролируют зарубежные компании. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине, датская Carlsberg Group, которой принадлежит российская пивоваренная компания "Балтика", сообщила о намерении полностью уйти из страны. Перед этим она остановила инвестиции в производство в России.

В июне 2023 года в Carlsberg Group заявили, что нашли покупателя на "Балтику", включающую восемь пивоваренных заводов. Название покупателя не указывалось. Но уже через месяц - в июле 2023 года - "Балтика" перешла во временное управление Росимущества, а ее президентом стал Таймураз Боллоев, который уже занимал эту должность в 1991-2004 годах.

В августе 2023 года голландская Heineken продала свой российский бизнес, включавший семь пивоваренных заводов, компании "Арнест". Цена сделки составила 1 евро за 100% акций, сообщал тогда зарубежный производитель. Впоследствии президент Arnest Group Алексей Сагал пояснил РБК, что пивной актив обошелся компании в 11,5-12 млрд рублей – столько составляла задолженность российского подразделения перед голландской материнской компанией.