Власти РФ не разрешили Anadolu Efes купить долю в совместном с AB InBev российском бизнесе

Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские власти не разрешили турецкой Anadolu Efes купить долю у бельгийской AB InBev в их совместном российском бизнесе.

Как сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с результатами заседания правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которое состоялось 20 июня, комиссия отказала Efes Breweries International BV (через нее по всему миру работает турецкий производитель пива Anadolu Efes) в покупке доли в голландской AB InBev Efes BV. Эта компания – совместное предприятие Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev, которое управляет их российским бизнесом через компании "АБ ИнБев Эфес", "ИнБев Трейд", "Восток Солод" и "Бастилс Тех" (бренды Bud, Hoegaarden, "Клинское" и другие).

О том, что Anheuser-Busch InBev решила продать свою неконтролирующую долю в российском бизнесе турецкому партнеру, бельгийская компания сообщила еще в апреле 2022 года. В декабре 2023 года стороны достигли соглашения. Предполагалось, в частности, что после закрытия сделки Anadolu Efes станет единственным владельцем российского бизнеса. Согласно анонсированному плану, расчеты за сделку должны быть отложенными и зависеть от результатов работы СП.

Согласовать сделку с российскими властями стороны, как уточняют собеседники РБК, должны были на основании требований указов президента (№ 618 и № 737), устанавливающих их особый порядок проведения для резидентов из недружественных стран.

Причины отказа источники РБК не уточняют. В правительстве перенаправили вопросы в Минфин, в котором, в свою очередь, от комментариев отказались. "Сделка подлежит обязательному согласованию регулирующих органов и российского правительства, этот процесс продолжается", - заявили изданию в Anadolu Efes. Бизнес в России продолжает работать в обычном режиме под руководством Anadolu Efes, уточнили в турецкой компании. РБК также направил запрос в Anheuser-Busch InBev и саму AB InBev Efes.

AB InBev Efes принадлежат 11 заводов и три солодовенных комплекса в России. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 11,4%, до 108,6 млрд рублей. Чистая прибыль выросла с 12,3 млрд рублей в 2022 году до 16,7 млрд рублей в 2023 году. В 2023 году AB InBev Efes произвела 23,2 млн гектолитров (гкл) пива, 527,7 тыс. гкл кваса, сидра и воды.

AB InBev Efes - последнее из трех крупнейших в РФ пивоваренных предприятий, которое до сих пор контролируют зарубежные компании. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине, датская Carlsberg Group, которой принадлежит российская пивоваренная компания "Балтика", сообщила о намерении полностью уйти из страны. Перед этим она остановила инвестиции в производство в России.

В июне 2023 года в Carlsberg Group заявили, что нашли покупателя на "Балтику", включающую восемь пивоваренных заводов. Название покупателя не указывалось. Но уже через месяц - в июле 2023 года - "Балтика" перешла во временное управление Росимущества, а ее президентом стал Таймураз Боллоев, который уже занимал эту должность в 1991-2004 годах.

В августе 2023 года голландская Heineken продала свой российский бизнес, включавший семь пивоваренных заводов, компании "Арнест". Цена сделки составила 1 евро за 100% акций, сообщал тогда зарубежный производитель. Впоследствии президент Arnest Group Алексей Сагал пояснил РБК, что пивной актив обошелся компании в 11,5-12 млрд рублей – столько составляла задолженность российского подразделения перед голландской материнской компанией.