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Объем грузоперевозок по сети РЖД снизился за семь месяцев на 3,7% до 772,2 млн т

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) уменьшился в январе-июле 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,7% до 772,2 млн тонн. Об этом сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Сокращение объемов внутренних перевозок за отчетный период составило 2,8% до 464,2 млн тонн.

Объем международных перевозок снизился на 4,9%, составив 308 млн тонн, в том числе через порты было перевалено 194,9 млн тонн (-6,6% к январю-июлю 2023 года), через погранпереходы – 113,1 млн тонн (-1,9%).

Снижение импорта в январе-июле 2024 года составило 9%, до 40,8 млн тонн, в том числе перевалка через порты была на уровне 9,5 млн тонн (+5,2%), через погранпереходы – 31,3 млн тонн (-12,6%).

Транзит вырос на 1,3%, превысив 25 млн тонн, в том числе через порты было перевезено 920,5 тыс. тонн (+12,8%), через погранпереходы – 24,1 млн тонн (+0,9%).

Экспортные перевозки за семь месяцев 2024 года уменьшились на 4,8% и составили 242,2 млн тонн, перевозки через порты упали на 7,2% до 184,5 млн тонн, а через погранпереходы – выросли на 3,8% до 57,7 млн тонн.

РЖД
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