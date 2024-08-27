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Миллиардер Бронфман отозвал заявку на покупку Paramount

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Миллиардер, бывший руководитель звукозаписывающей компании Warner Music Group Эдгар Бронфман-младший отозвал предложение о покупке американской медиакомпании Paramount Global в рамках сделки на $6 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на его заявление.

О своем решении Бронфман уведомил Paramount в понедельник.

"Возможность участвовать (в сделке - ИФ) была привилегией, - сказал он. - На наш взгляд, всех участников, несмотря на разногласия, объединяет вера в то, что лучшие дни Paramount еще впереди".

Отзыв заявки Бронфмана открывает путь к слиянию Paramount со Skydance Media, о согласовании которого стало известно в июле.

Договор о слиянии включал право Paramount в течение 45 дней запрашивать и рассматривать альтернативные предложения о своей покупке. В минувшую среду, последний день этого срока, она сообщила о получении заявки от Бронфмана и продлила срок в отношении консорциума инвесторов, от лица которого действовал Бронфман, до 5 сентября.

В ответ, по сообщениям СМИ, Skydance обвинила Paramount в нарушении условий договора. По ее мнению, Paramount не имела права продлевать срок, поскольку Бронфман не предложил лучших условий.

"Skydance пока воздерживается от осуществления права на расторжение договора о сделке, но сохраняет его за собой на будущее", - цитировала The Wall Street Journal письмо юристов Skydance.

Условия сделки Skydance и Paramount предусматривают выплату $2,4 млрд за National Amusements и еще $4,5 млрд за голосующие (класса "A") и неголосующие (класса "B") акции Paramount, а также предоставление ей $1,5 млрд в виде первичного капитала. Предполагается, что в результате слияния будет сформирована компания New Paramount с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $28 млрд.

Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщала, что Бронфман изначально предложил $4,3 млрд за National Amusements Inc., материнскую компанию Paramount, и миноритарную долю в самой Paramount, но затем повысил цену до $6 млрд.

На прошлой неделе он вел переговоры о привлечении финансирования от широкого круга инвесторов, пишет FT. В частности, ему удалось договориться с американской инвесткомпанией Fortress, мажоритарным акционером которой выступает суверенный фонд Абу-Даби Mubadala, а также кинопродюсером Стивеном Полом, предпринимателем из сферы криптовалют Бруком Пирсом и внуком бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиевым.

Накануне Paramount подтвердила окончание периода рассмотрения сторонних заявок и поддержку сделки со Skydance, закрытие которой ожидается в первом полугодии 2025 года.

Mubadala Paramount Warner Music Skydance Media National Amusements Эдгар Бронфман
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