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Skydance обвинила Paramount в нарушении договора о слиянии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американская Skydance Media обвинила медиахолдинг Paramount Global в нарушении условий их договора о слиянии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо юристов Skydance, с которым ознакомилась газета.

Договор о слиянии включал право Paramount в течение 45 дней запрашивать и рассматривать альтернативные предложения о своей покупке. В среду, последний день этого срока, она сообщила о получении заявки от миллиардера, экс-главы звукозаписывающей компании Warner Music Group Эдгара Бронфмана-младшего и продлила срок в отношении консорциума инвесторов, от лица которого действует Бронфман, до 5 сентября.

По мнению Skydance, Paramount не имела такого права, поскольку Бронфман не предложил лучших условий.

"Skydance пока воздерживается от осуществления права на расторжение договора о сделке, но сохраняет его за собой на будущее", - говорится в письме.

WSJ со ссылкой на источники ранее сообщала, что Бронфман изначально предложил $4,3 млрд за National Amusements Inc., материнскую компанию Paramount, и миноритарную долю в самой Paramount, но затем повысил цену до $6 млрд.

Между тем условия сделки Skydance и Paramount предусматривают выплату $2,4 млрд за National Amusements и еще $4,5 млрд за голосующие (класса "A") и неголосующие (класса "B") акции Paramount, а также предоставление ей $1,5 млрд в виде первичного капитала. Предполагается, что в результате слияния будет сформирована компания New Paramount с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $28 млрд.

Paramount заявила, что за 45 дней, предусмотренных договором со Skydance, обратилась с запросами к более чем 50 потенциальным покупателям.

Paramount принадлежат кинофраншизы "Лучший стрелок" (Top Gun) и "Губка Боб квадратные штаны", а также телеканалы под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV и Nickelodeon, стриминговые сервисы, телеканалы в Великобритании, Австралии, Индии и Аргентине.

Paramount Skydance
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