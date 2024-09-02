Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе опустился до 52,1 пункта

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2024 года составил 52,1 пункта, снизившись с июльских 53,6 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на самый медленный рост деловой активности в секторе за последние 12 месяцев.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Темпы роста производства в августе замедлялись третий месяц подряд и стали самыми слабыми с августа 2023 года. Хотя компании и отмечали приток новых заказов, они указывали на неустойчивый спрос со стороны клиентов.

Рост новых заказов между тем оказался скромным, темпы их роста стали самыми низкими с октября 2022 года и слабее, чем в среднем по серии. При этом в целом поддержку оказывал рост новых экспортных заказов.

Замедлившиеся темпы роста новых заказов вынуждали компании смягчать активность по созданию рабочих мест. Темпы роста численности персонала были незначительными и самыми медленными в текущей семимесячной последовательности роста.

Объемы незавершенных работ вновь увеличились в августе после двух последовательных ежемесячных сокращений. Сообщалось, что задержки поставок затрудняли способность компаний обрабатывать приходящие заказы.

В то же время производители фиксировали более скромный рост бремени затрат. Хотя колебания валютных курсов подталкивали цены на импортные товары вверх, некоторые виды сырья снижались в стоимости, указывали респонденты. Темпы инфляции издержек стали самыми слабыми с февраля 2023 года и ниже среднего показателя по серии.

Темпы инфляции отпускных цен также замедлялись, но оставались исторически высокими, поскольку компании стремились переложить более высокие затраты на клиентов.

Деловая уверенность компаний относительно перспектив производства на следующие 12 месяцев несколько ослабла. Однако оптимистичные ожидания все же поддерживали планы инвестиций в новые продукты и мероприятия по привлечению новых клиентов.