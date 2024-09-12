Ракета компании SpaceX вывела на орбиту пять спутников связи

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в четверг вывела на орбиту пять американских спутников BlueBird телекоммуникационной фирмы AST SpaceMobile, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод всех пяти спутников BlueBird подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 4:49 по времени Восточного побережья США (в 11:49 по Москве).

Спутники предназначены для предоставления услуг мобильной связи. Компания планирует вывести на орбиту 243 аппарата.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 13-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на базе во Флориде.